Kijken jullie wel eens naar programma,s als de rijdende rechter of help mijn man is klusser ? Of dat programma waarbij buren een conflict hebben en patty brad en jochum van gelder uitkomst moeten bieden? Wat me dan altijd opvalt dat het vaak niet eens over het doel gaat, maar er vaak een onderliggend probleem aan de hand is.

Als je kijkt naar ''help, mijn man is klusser'' begint het natuurlijk met de troep in huis te laten zien en al die onafgemaakte klussen die soms al jaren niet zijn uitgevoerd. Ik heb eens een aflevering gezien dat de man waar het om ging, die dus thuis nooit iets doet, bij zijn ouders op de bank zat met een biertje en zijn vrouw thuis zat in een bouwval . Dan denk je toch: man, doe wat!! En als dan de confrontatie is geweest en de vrouw al dan niet in tranen heeft gezegd dat ze eindelijk eens een normaal huis wil, komt het. De man doet mee, of ie wil of niet, en in de meeste gevallen blijkt dat hij best wat kan, maar in veel gevallen gaat het niet eens zozeer om de onafgemaakte klussen maar het blijkt dat er al jaren iets broeit bij die mensen, iets waar niet over gesproken word. En waardoor de man eigenlijk helemaal de zin niet heeft om iets in het huis te doen. Het word niet gewaardeerd of het is toch nooit goed wat hij doet, of ze leven langs elkaar heen, de vrouw heeft zich ook nooit echt uitgesproken en het enige wat ze doen is ruzie maken en mopperen op elkaar en zo komen ze geen stap verder. Ze zitten in een cirkel waar ze niet uit komen, en door dat het programma niet alleen zorgt dat het huis op orde komt, maar ook dat het stel eindelijk tegen elkaar zegt waar het om draait is zo,n programma toch zo gek nog niet. Natuurlijk zien we niet hoe het later met het stel gaat, maar ik vind het toch wel een beetje een therapeutisch programma.

Bij de rijdende rechter is het ook vaak zo dat het niet alleen om die boom gaat of om die schutting, maar het ging al mis toen die mensen hier pas kwamen wonen, hoor je dan. Ze hebben zich niet eens voorgesteld en ze zeggen amper gedag als ze voorbij lopen, of ze nodigen hun nooit uit voor een bakje koffie enz.. de vorige buren deden dat wel. Sinds hun hier zijn komen wonen is het niet gezellig meer. En die man zit steeds te gluren dus de schutting moet hoger en hij moet ook wat doen aan zijn dak, de goot loopt steeds over en het water en troep komt bij hun in de tuin terecht. Maar eigenlijk gaat het er dus om dat de nieuwe buren niet in het plaatje passen wat bij de mensen in het hoofd zit. Ze zijn anders dan de eerdere buren, zo jammer dat die weg gingen, dus eigenlijk al een vooroordeel want die nieuwe buren kunnen nooit zo leuk zijn als de oude. En daar begint het mee, overal word opgelet. Zie je wel.. niet mee te praten. En dan pas komt de boom of de schutting of wat dan ook, eigenlijk word er een stok gezocht om mee te slaan. Te gek voor woorden dat mensen elkaar zo dwars zitten om onbenullige dingen. Als ze normaal met elkaar communiceren kunnen ze er gemakkelijk uit komen zonder een rechter.

Ruzie met de buren is weer een ander soort programma, maar toch , als mensen beter met elkaar zouden communiceren was er vaak al een heel stuk van het probleem opgelost, soms heeft iemand echt niet in de gaten dat het zo gehorig is in hun huis, zoveel kabaal maakt ie toch niet ? Bij een benedenwoning klinkt alles harder dan dat je door hebt. Als er boven je iemand met hakken over het laminaat loopt is dat natuurlijk heel irritant. Dus gewoon zeggen wat je bedoelt is al een hele stap in de goeie richting. Of je moet iemand tegen je hebben waar echt niet mee te praten valt , het gebeurt ook dat mensen uit huis worden gezet omdat ze zich niet kunnen of willen gedragen. En er een zooitje van maken. Zulke mensen kunnen het best een hutje op de hei hebben , maar dat is dan weer een ander programma...